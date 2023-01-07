توقف حركة الطيران بمطار بغداد الدولي

أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، توقف حركة الطيران بسبب الظروف الجوية السيئة.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت إدارة المطار في بيان إن توقف حركة الطيران بالمطار جاء بعد تدني مدى الرؤية إلى أقل من 200 متر.
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وأضاف البيان “سيتم إعلام المسافرين بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار”.
من جهتها، أعلنت هيئة الأحوال الجوية العراقية اليوم، أن العراق على موعد مع موجة مطرية جديدة، فيما توقعت هطول أمطار وعواصف رعدية الأسبوع المقبل.
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