طفل بعمر 6 سنوات يطلق النار على معلمته بولاية فرجينيا الأمريكية… فيديو

قالت الشرطة الأمريكية إن طفلا عمره 6 سنوات أطلق النار على معلمة في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه “مشاجرة” في حجرة الصف الأول أسفرت عن إطلاق رصاصة واحدة.

وأضاف قائد الشرطة ستيف درو للصحفيين أن الإصابة التي لحقت بالمعلمة (30 عاما) تشكل خطرا على حياتها على الرغم من أنها أظهرت بعض التحسن في المستشفى.

وأشار إلى أنه “لم يصب أي طلاب في الحادث”، مؤكدا أنه تم احتجاز الطفل.

وفي نفس المؤتمر الصحفي، أبدى مدير المدرسة جورج باركر أسفه لعدم قدرة المعلمين على منع دخول الأسلحة النارية المدارس وقال إنه “مصدوم” و”محبط”.