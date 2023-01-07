رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مكارثي يتعهد بوقف الإنفاق "المسرف" في واشنطن

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد، كيفن مكارثي، اليوم السبت، أنه ملتزم بوقف إنفاق واشنطن ‏‏”المسرف”، والدين القومي المتزايد.‏

واشنطن – سبوتنيك. وقال في جلسة بمجلس النواب: إنه “لا يوجد شيء أكثر أهمية من تمكين العائلات الأمريكية من العيش والاستمتاع بالحياة التي تستحقها، ولهذا السبب نلتزم بوقف الإنفاق المسرف في واشنطن، وخفض أسعار البقالة، والغاز، والسيارات، والإسكان، ووقف الارتفاع الوطني”.

كما شدد السياسي على أن مجلس النواب الأمريكي في ظل رئاسته له “سيتصدى لتحديات أمريكا طويلة المدى والديون وصعود الحزب الشيوعي الصيني”، وأن الكونغرس الأمريكي “يجب أن يتحدث بصوت واحد حول هاتين المسألتين”.

وأضاف مكارثي أن مجلس النواب كان يخطط أيضا لإنشاء لجنة منتقاة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن الصين “للتحقيق في كيفية إعادة مئات الآلاف من الوظائف التي ذهبت إلى الصين”.

مجلس النواب الأمريكي ينتخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا له وبايدن يهنئه

وانتخب مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية النائب عن الحزب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا له، خلال جولة التصويت الخامسة عشرة، بعد 14 جولة انتخاب انعقدت على مدار 4 أيام أخفق خلالها المجلس في انتخاب رئيس له.

وحسب صحيفة “نيوريوك تايمز”، صوت 216 نائبا لصالح مكارثي، بعدما غيّر خمسة نواب جمهوريين موقفهم وقرروا دعمه، فانخفض بذلك نصاب الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس من 218 إلى 216 من أصل 435 نائبا هم أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

وعلى مدار 4 أيام أخفق النائب الجمهوري في الفوز برئاسة المجلس رغم الأغلبية الضئيلة لحزبه في مجلس النواب، ما عكس حجم الانقسام في المعسكر الذي يستعد لخوض السباق الرئاسي في 2024 دون مرشح واضح مجمع عليه.

وتعد هي المرة الأولى خلال عقد من الزمن التي يتطلب التصويت على اختيار رئيس للمجلس، اقتراعات عدة.