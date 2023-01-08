العراق يعيد تنظيم الخطة الأمنية لـ"خليجي 25‏‎"‎‏ بعد "فوضى الافتتاح"

أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، عن إعادة تنظيم الخطة الأمنية لبطولة كأس الخليج “خليجي 25″، وإعادة ‏النظر في موضوع التنظيم والأمن.‏

وتابع أنه “تم تعزيز قوة أمن الملاعب بأعداد إضافية، وجاري العمل للوصول إلى تنظيم متكامل بنسبة 100 بالمائة من غير أي شائبة تشوب عمليات الدخول والتنظيم والأمن”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتعهد وزير الداخلية العراقي بأن “المباريات المقبلة لن يتكرر فيها ما حدث في حفل افتتاح “خليجي 25”.

ووجّه بإجراء تحليل شامل واستعراض لأهم الأمور التي رافقت الافتتاح ومباراة الأمس”، موضحًا أن “هناك أمورا فنية وتنظيمية سيجري تحليلها”.

وأعلن عن الاستعانة بوحدات من بغداد وكذلك من البصرة، لاستعراض جميع الأمور المتعلقة بتنظيم بطولة “خليجي 25” ووضع الحلول لها.

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وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجّه اليوم السبت، “بإجراء تحليل شامل لما حصل في حفل افتتاح خليجي 25 في مدينة البصرة”.

وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح بطولة كأس خليجي 25، المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية.

وحسب بيان الاتحاد الكويتي، فإن تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد، ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.

وأضاف البيان أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.