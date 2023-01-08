أكراد من أنحاء أوروبا ينظمون تظاهرات احتجاجا على هجوم باريس

نظمت مجموعات كردية من أنحاء فرنسا وأوروبا مسيرات في باريس، اليوم السبت، تعبيرًا عن غضبها على خلفية جريمة قتل لم يكشف عن هوية مرتكبها لثلاث ناشطات كرديات في العاصمة الفرنسية قبل 10 سنوات

ونعى المتظاهرون أيضا ثلاثة أشخاص قُتلوا خارج مركز ثقافي كردي في باريس قبل أسبوعين، وهو ما وصفه ممثلو الادعاء بهجوم عنصري.

الادعاء الفرنسي: منفذ هجوم باريس أراد قتل المهاجرين

ونقلت نحو 12 حافلة قادمة من ألمانيا وهولندا وسويسرا، وبلجيكا، برفقة الشرطة، نشطاء أكراد إلى نقطة انطلاق المسيرة بالقرب من محطة قطار جار دو نورد شمالي باريس.

جاء تنظيم التظاهرة إحياءً للذكرى العاشرة لمقتل سكينة كانسيز وفيدان دوجان وليلى سايلميز في 9 يناير/ كانون الثاني 2013.

كانت شرطة باريس في حالة تأهب، اليوم، بعد مناوشات في التجمعات الكردية في الماضي، لا سيما ردا على إطلاق النار الشهر الماضي.

بعد هجوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أبلغ المهاجم المشتبه به المحققين أن لديه كراهية “مرضية” للأجانب غير الأوروبيين، بحسب ممثلي الادعاء.