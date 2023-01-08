زاخاروفا تصف تعليق زيلينسكي جنسية 13 كاهنا من الكنيسة الأرثوذكسية بخطوة "شيطانية"

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تعليق جنسية 13 كاهنًا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بأنه تجسيد لـعقيدة “الشيطانية”.
وكتبت زاخاروفا في منشور عبر حسابها على موقع “تلغرام”، اليوم السبت: “الشيطانية كما هي”.
وذكرت النسخة الأوكرانية Lb.ua، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بموجب مرسومه الصادر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، قام بتعليق جنسية 13 كاهنًا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
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