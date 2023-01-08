زاخاروفا تصف تعليق زيلينسكي جنسية 13 كاهنا من الكنيسة الأرثوذكسية بخطوة "شيطانية"

وكتبت زاخاروفا في منشور عبر حسابها على موقع “تلغرام”، اليوم السبت: “الشيطانية كما هي”.

وذكرت النسخة الأوكرانية Lb.ua، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بموجب مرسومه الصادر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، قام بتعليق جنسية 13 كاهنًا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.