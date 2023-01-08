إسرائيل… لابيد ردا على "إصلاحات" وزير العدل: محاولة إجرامية لتهديد القضاة

وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، توقيت الإصلاحات التي طرحها وزير العدل ياريف ليفين ويسعى لإدخالها على منظومة القضاء بأنه “محاولة إجرامية لتهديد القضاة”.

وقال لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر، مساء اليوم السبت: “لا يوجد شخص واحد يعتقد أن ياريف ليفين قد قدم خطته لتدمير النظام القضائي بالصدفة قبل يوم من جلسة المحكمة العليا بشأن قانون درعي. لقد كانت محاولة إجرامية لتهديد القضاة”.

אין אדם אחד שמאמין ליריב לוין שסתם במקרה הציג את תוכנית ההרס שלו למערכת המשפט יום לפני הדיון בבג״ץ על חוק דרעי. זה היה נסיון עברייני לאיים על השופטים. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) January 7, 2023

وتنظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) في عدة طعون ضد تعيين زعيم حزب “شاس” اليميني الديني آرييه درعي وزيرا للصحة في حكومة بنيامين نتنياهو، رغم إدانته العام الماضي بجرائم ضريبية جنائية مع حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، وإدانته عام 1999 بالرشوة وقضائه 22 شهرا بالسجن.

والأربعاء الماضي، كشف وزير العدل ليفين عن خطة لتقييد المحكمة العليا و”إصلاح” القضاء الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أعلن ليفين عن “إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل”.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو… فيديو

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست “ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة”.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب ضد حكومة نتنياهو وإصلاحات ليفين.