إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق خاركوف وبولتافا ودنيبروبتروفسك بأوكرانيا

انطلقت صافرات الإنذار محذرة من غارات جوية في عدة مناطق في أوكرانيا، في وقت متأخر من ليلة السبت، وفقا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي في البلاد.

موسكو – سبوتنيك . وأظهرت خريطة الوزارة عبر الإنترنت أن تحذيرات من الغارات الجوية صدرت في مناطق بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك الأوكرانية، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.

سماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركوف بأوكرانيا

وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة زابوروجيه الإقليمية، على تيليغرام في وقت متأخر من ليلة الأحد إنه سمع العديد من الانفجارات في مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا وانطلقت صافرات الإنذار للغارات الجوية بعد الانفجارات الأولية.

ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، في نوفمبر إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.