مصرع 17 شخصا وإصابة 22 آخرين جراء حادث سير جنوب شرقي الصين

موسكو – سبوتنيك . وذكرت الشبكة نقلا عن السلطات المحلية: “لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم، وأٌصيب 22 آخرين جراء حادث سير في منطقة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي يوم الأحد”.

يُذكر أنه في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقع حادث سير ضخم في الصين تسبب في تضرر أكثر من 200 سيارة بسبب الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية في مدينة تشنغتشو الصينية، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص واحد على الأقل.