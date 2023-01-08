تقرير: صادرات إيران للسعودية شهدت نموا سريعا في 2022

وقالت إدارة الجمارك الإيرانية إنه خلال الفترة من العام الإيراني الجديد والتي بدأت من 21 مارس/آذار 2022 إلى أول نوفمبر/تشرين الثاني 2022، صدرت إيران إلى السعودية بما قيمته 14.71 مليون دولار، وهو رقم قياسي كبير منذ قطع الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران في عام 2016.