يعتقد المحلل السياسي الأمريكي يان بريمر أن الولايات المتحدة لم تعد في حالة حرب باردة مع روسيا، بل انتقلت إلى مواجهة فعلية مع موسكو.

انتهت الحرب الباردة رسميًا قبل بضعة عقود، ولكن منذ ذلك الحين استمرت المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة في التصعيد. وفقًا لجان بريمر، فإن الولايات المتحدة اليوم في حالة نزاع عسكري مع روسيا تخوضه أوكرانيا، حسب مجلة “نيوماكس”.

يقول جان بريمر: “نحن لسنا في حرب باردة مع روسيا، إنها حرب ساخنة”.

وأشار المحلل السياسي الأمريكي إلى أن خصوصية الصراع الحالي بين الغرب وروسيا تكمن في أن الناتو ليس مشاركًا بشكل مباشر فيه. تقوم أوكرانيا بالصراع، التي يحاول الغرب تزويدها بكل ما هو ضروري لمحاربة روسيا، وفقا لموقع “بوليت روس”.

منذ بعض الوقت، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار، والتي تشمل توريد أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة. وأشار إيان بريمر، إلى أن البيت الأبيض أكد مرة أخرى من خلال أفعاله أنه يشن حربًا حقيقية بالوكالة ضد روسيا.