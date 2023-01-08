يعتقد الخبير العسكري كونستانتين سيفكوف أن توريد المركبات المدرعة الفرنسية AMX-10 RC إلى كييف لن يمنح القوات المسلحة الأوكرانية مزايا إضافية.

لفت كونستانتين سيفكوف الانتباه في مقابلة مع “نارودني نوفوستي” إلى حقيقة أنAMX-10 RC ليست دبابة بالضبط، بل مركبة مدرعة على عجلات، مسلحة بمدفع عيار 105 ملم. من الواضح أن حماية دروع AMX-10 RC غير كافية للمشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا، حيث يمكن للمدفع الرشاش الثقيل أن يضربها بسهولة. تتعطل الدبابة ذات العجلات بسهولة إذا تعرضت لصاروخ مضاد للدبابات.

ووفقا للخبير فإن نقل عشرات الدبابات الفرنسية AMX-10 RC من فرنسا إلى أوكرانيا يعد بمثابة لفتة رمزية أكثر من كونها دعمًا حقيقيًا للجيش الأوكراني.

وأكد الخبير العسكري يوري بودولاياك بدوره، أن المركبات المدرعة الفرنسية ستصبح فريسة سهلة للقوات المسلحة الروسية وسيتم تدميرها في المعارك الأولى.