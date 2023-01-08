باريس سان جيرمان ينعى لاعبه السابق الكاميروني موديست مبامي

نعى نادي “باريس سان جيرمان”، لاعبه السابق الكاميروني موديست مبامي، عن عمر ناهز 40 عاما إثر تعرضه لسكتة قلبية.

وقال النادي الفرنسي في تغريدة بحسابه على تويتر: “موديست مبامي توفي عن 40 عاماً بعد تعرضه لسكتة قلبية، باريس سان جيرمان يقدم تعازيه إلى عائلته ومحبيه”.

.@PSG_English learned with deep sadness of the passing of our former player Modeste M’Bami. The Club offers its sincere condolences to his family and loved ones❤️💙 pic.twitter.com/M4DKjAldhl — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 7, 2023

وكان اللاعب الراحل الذي اعتزل كرة القدم رسميا عام 2016، سبق ولعب لعدة أندية فرنسية من بينها أولمبيك مرسيليا، وسيدان، ونال لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع باريس سان جيرمان.

دوليا، خاض مبامي 37 مباراة مع منتخب الكاميرون، بين عامي 2000 حتى 2009، وشارك مع منتخب بلاده في أولمبياد سيدني عام 2000، وحينها سجل الهدف الذهبي في الوقت الإضافي ضد منتخب البرازيل في ربع النهائي، كما وصل إلى نهائي كأس القارات 2003 وكأس الأمم الأفريقية 2008.

وبخلاف الأندية الفرنسية، لعب ميامي مع فريق ألميريا الإسباني وفريقي داليان وتشانغتشون ياتاي في الصين، ونادي الاتحاد السعودي.