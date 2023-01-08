رئيس صربيا: الناتو يرفض طلب بلغراد إرسال جيش وشرطة إلى كوسوفو

وقال فوتشيتش في تصريحات تلفزيونية، “لقد كتبوا في رسالتهم المؤلفة بعناية إلى حكومة صربيا، والتي تلقيتها أيضًا، أنه لا توجد حاجة لعودة الجيش الصربي إلى كوسوفو وميتوهيا، بينما كانوا يشيرون إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244”.

وأكد الرئيس الصربي أن هذا الرد كان متوقعا.