قال مقدم البرامج التلفزيونية تاكر كارلسون، ومستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، لقناة “فوكس نيوز”، إن الفوضى في المكسيك وعلى الحدود معها هي الصراع الوحيد الذي يهدد الأمريكيين حقًا.

وقال كارلسون: “في الواقع، بدأت حرب جديدة في المكسيك ستؤثر حقًا على الأمريكيين. قوات الدفاع المكسيكية والجيش يقاتلون منظمة كارتل سينالوا بسبب اعتقال ابن كوروتيشكا”.

وقد أيد ماكغريغور، كارلسون، مضيفًا أنه بدلاً من حل المشكلة مع المكسيك، تعمل واشنطن على تأجيج الصراع في أوكرانيا.

وقال ماكغريغور: “إنهم لا يرون فوائد مالية في العمليات العسكرية في المكسيك، بسبب ضخ الأموال في الصراع في أوكرانيا. ولا تنسوا أن أوكرانيا والمكسيك فاسدتان بنفس القدر. إغلاق الحدود، ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر، ومحاكمة عصابات المخدرات لن تجلب المال لأي شخص”.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن أوفيديو غوزمان لوبيز، الملقب بـ “الفأر”، نجل تاجر المخدرات جواكين غوزمان لويرا، المعروف باسم “كوروتيشكا”، اعتقل في المكسيك. وأدى ذلك إلى تبادل لإطلاق النار واشتباكات عنيفة في الشوارع في كولياكان بولاية سينالوا.