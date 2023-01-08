العراق… 1400 دولار لكل عائلة عربية نازحة تعود إلى المناطق المتنازع عليها في نينوى

أعلنت الحكومة العراقية، منح مبلغ 1400 دولار لكل عائلة عربية تعود إلى المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان في إقليم نينوى شمالي البلاد، والتي نزحت منها بعد سيطرة تنظيم “داعش” على المنطقة.

جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها مدير عام الفروع بوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانكير، لشبكة “رووداو” الإعلامية، اليوم الأحد.

وقال جهانكير: “كل عائلة عربية نزحت إلى الجانب الأيمن من الموصل، تمنح مبلغ 1400 دولار لغرض إعادتها (إلى المناطق التي نزحت منها)”.

وأضاف أن هذا المبلغ سيتم منحه بهدف ترميم المنازل التي تضررت جراء الحرب.

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والشهر الماضي، أعادت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية نحو 633 نازحا إلى قرية بارزان في ناحية زمار التابعة إدارياً لقضاء تلعفر، و159 من النازحين العرب إلى قضاء سنجار.

ويعد قضاء سنجار وناحية زمار في محافظة نينوى بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، من المناطق المتنازع عليها التي لم تحسم بعد تبعيتها الإدارية بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان.