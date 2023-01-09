أردوغان يكشف عن استغلال تجار السلاح للصراع في أوكرانيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن معظم تجار الأسلحة في العالم مهتمون فقط بجني الأرباح من الوضع الحالي للنزاع في أوكرانيا.

وقال أردوغان أثناء اجتماع في أنطاليا: “هذا ما فعلوه في النزاع الروسي الأوكراني، هل تدخل العالم بأي شكل من الأشكال؟ ​​لا”.

إنهم جميعًا يساعدون تجار الأسلحة، إنهم يهتمون بكيفية استفادة تجار الأسلحة في العالم، وأين سيستفيدون هم وما المكاسب التي سيجنونها.

أردوغان: ليس لدينا مشكلة مع اليونان طالما تخلت عن خطط تمديد حدودها البحرية في بحر إيجة

وأضاف أردوغان: “نحن مهتمون بكيفية ضمان السلام في العالم، في يوم من الأيام سنلتقي بالسيد بوتين والسيد زيلينسكي، نحاول أن نفهم كيف يمكن التوفيق بينهما، ونواصل طريقنا بإخلاص لأننا نعرف أن العالم يمكن أن ينهض فقط بالسلام”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في 6 يناير/ كانون الثاني، إن الوضع في أوكرانيا سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أنقرة مستمرة ببذل الجهود لاستئناف عملية التفاوض.