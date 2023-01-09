البرلمان الإيراني يطالب السوداني والصدر بالاعتذار بعد وصفهما الخليج بـ"العربي"

طالب البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، “رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالاعتذار، بسبب وصفهما الخليج بـ”العربي”.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن نائب أهالي مدينة تفرش في البرلمان الإيراني ولي الله بياتي، قوله إن “نواب الشعب الإيراني في البرلمان في الجلسة العلنية التي عقدت الأحد دانوا تصريحات محمد شياع السوداني، ومقتدى الصدر”، حسب وكالة “بغداد اليوم” العراقية.

وأضاف النائب الإيراني أن “الاثنين استخدما في إجراء عجيب مفردة “الخليج العربي” المزيفة بدلا من تسميته الأصلية الخليج الفارسي الذي كان بهذا الاسم على مر الدهور والعصور وسيبقى إلى الأبد”، على حد تعبيره.

وشدد بياتي، على أن “العلاقات بين إيران والعراق تمتد جذورها إلى التاريخ”، موضحا أن “الشعب العراقي غير راض عن إطلاق مثل هذه المفردات”.

إيران تحتج لدى “فيفا” على تسمية خليجي 25 بـ”كأس الخليج العربي”

وتابع النائب الإيراني: “أوصي السيد الصدر ورئيس وزراء العراق بمراجعة لمرحلة الدفاع المقدس، عندما هاجم صدام حسين إيران، إلا أن الشبان الغياري في جبهات الحرب لم يسمحوا للعدو باحتلال شبر واحد من أرض الوطن”.

ودعا السوداني والصدر “إلى الاعتذار لإرضاء الشعبين العراقي والإيراني اللذين يعتبران يدا واحدة، وعدم إثارة الخلافات بين كلا الشعبين”، مؤكدا أنه “يدين إطلاق مثل هذه التصريحات التي تتنافى ومصالح الشعبين العراقي والإيراني”.

وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أعلن أمس السبت، أنه يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن بطولة “خليجي 25” المقامة حاليًا في مدينة البصرة العراقية.

وحسب وكالة “إيسنا”، أكد الاتحاد الإيراني في بيان، نيته رفع شكوى لدى “فيفا”، بسبب استخدام اسم “كأس الخليج العربي”، في البطولة الحالية.

وأوضح البيان أن “الخليج الفارسي هو اسم تاريخي وينطبق على جميع اللغات والخرائط سواء الحديثة أو القديمة ومثبت في أطلس العالم”، بحسب وصفه.

كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الإيراني سيرسل الوثائق ذات الصلة إلى فيفا من أجل تصحيح “الاتجاهات الخاطئة ضد العرف الدولي في السنوات المقبلة”.