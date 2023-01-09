مصر.. السجن المؤبد لأوكرانية حاولت إدخال 4 كغ كوكايين إلى القاهرة

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد (25 عاما) على امرأة أوكرانية لمحاولتها إدخال 4 كغ من مخدر الكوكايين إلى مصر.

واعتبرت محكمة جنايات القاهرة، الأوكرانية ليدميلا بالاكينا، مدانة بالسجن 25 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه مصري “3700 دولار أمريكي”، لقيامها بجلب ما يقارب 4 كيلوغرامات من الكوكايين إلى البلاد.

وأوقفت السلطات المصرية ليدميلا بالاكينا، البالغة من العمر “29 عاما” والمقيمة بهولندا، في أبريل/نيسان 2022 عندما عُثر بحقائبها على المضبوطات، وأحيلت على النيابة العامة.

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ويعد الحكم الصادر بحق الأوكرانية ليس نهائيا، إذ يمكن للمتهمة الطعن فيه.