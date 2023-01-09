بن غفير يصدر قرارا بحظر رفع أي علم فلسطيني داخل الأراضي الإسرائيلية

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد قرارا بحظر رفع أي علم فلسطيني في الأماكن العامة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، إن الوزير بن غفير، أصدر أمرا إلى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي “بإزالة أي علم لمنظمة التحرير الفلسطينية يُظهر هوية منظمة إرهابية من الحيز العام، ووقف أي تحريض ضد إسرائيل”.

وأضاف البيان، أن بن غفير سلم إلى مكتب المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أمرا بالسماح لكل ضابط مهما كانت رتبته بإزالة الأعلام الفلسطينية، وفقا لوكالة “شينخوا”.

وقال بن غفير في البيان، إن “من المستحيل على المخالفين أن يرفعوا أعلام الإرهاب، ويحرضوا ويشجعوا الإرهاب”.

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وأضاف “لذلك أوعزت بإزالة أعلام دعم الإرهاب من الحيز العام ووقف التحريض ضد إسرائيل”.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن قرار بن غفير يأتي بعد رفع نشطاء من اليسار الإسرائيلي العلم الفلسطيني في تظاهرة ضد الحكومة في مدينة تل أبيب الساحلية وسط إسرائيل أمس السبت، ورفعه في احتفال استقبال كريم يونس، وهو سجين من قرية “عارة” شمال إسرائيل أمضى في السجون الإسرائيلية 40 عاما، وأطلق سراحه يوم الخميس الماضي.