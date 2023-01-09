الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

وأطلقت الأقمار الصناعية من أطرزة شيغيان-23 و شييان-22 أيه وشييان-22 بي على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز “لونغ مارش-7” في الساعة 6:00 صباحًا (بتوقيت بكين) ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.