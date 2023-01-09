مصرع 8 عمال مناجم غير شرعيين إثر انهيار ناجم عن فيضانات في جنوب أفريقيا

لقي 8 عمال مناجم غير شرعيين مصرعهم، بعد أن حوصروا تحت الأرض في أعقاب انهيار وقع يوم الجمعة في بورغرسفورت في مقاطعة ليمبوبو في أقصى شمال البلاد، حسبما ذكرت شرطة جنوب أفريقيا أمس الأحد.

وكان عمال المناجم غير الشرعيين يحفرون بحثا عن الكروم في قرية غا-ماروغا عندما دفعت الأمطار الغزيرة التربة التي سدت النقطة الوحيدة التي كانوا يستخدمونها للدخول والخروج، مما أدى إلى خنقهم، وفقا للشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أن من بين المتوفين شخصا من جنوب أفريقيا وثلاثة من موزمبيق وأربعة من زيمبابوي.

مسلحون يهاجمون محطة قطار في نيجيريا ويخطفون عددا من الركاب

وقال مفوض الشرطة في المقاطعة ثيمبي هاديبي في ليمبوبو “لقد أنشأنا فريقا للتعامل مع أنشطة التعدين غير القانونية في جميع أنحاء المقاطعة، وخاصة في المناطق الواقعة على الطريق آر 37 في منطقة سيخوخون وتم اعتقال العديد من عمال المناجم غير القانونيين ومصادرة معدات التعدين”.