وزير التموين المصري لـ"سبوتنيك": القروض التي تحصل عليها الحكومة تدار بشفافية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على المصيلحي، أن القروض التي تحصل عليها الحكومة المصرية، متمثلة في قرض صندوق النقد أو البنك الدولي، تُدار بكل شفافية بعد حصولها على موافقة مجلسي النواب والوزراء، مؤكدا أن إصلاح منظومة الدعم يستهدف رفع كفاءتها.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المصيلحي، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” إن “الحكومة تقوم بتوضيح القيم المالية للقروض الممنوحة، فضلا عن أوجه وضوابط صرفها”.
وحول ما إذا كانت هناك شروط أو ضوابط يضعها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لإقراض الحكومة المصرية، ومنها منظومة الدعم السلعي، متمثلة في “الخبز والتموين”، أوضح المصيلحي، أنه وفقاً لبرنامج الدعم الغذائي المصري، فإن أي إجراءات إصلاحية تتم في المنظومة تكون بهدف رفع الكفاءة والفاعلية بما يناسب المستفيدين من المنظومة.
ولفت إلى أنه “تم مؤخرا الحصول على قرض من البنك الدولي للدعم الغذائي بقيمة 500 مليون دولار وتم تخصيص جزء منها لشراء الحبوب”.
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6 ديسمبر 2022, 15:25 GMT
وتابع المصيلحي أن “الوزارة تُطبق منظومة الدعم السلعي وتُقدم خدماتها لما يقارب 70 مليون مواطن في منظومة الخبز، و63 مليون مواطن في منظومة السلع الغذائية الاستراتيجية التموينية”.
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