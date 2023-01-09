وزير التموين المصري لـ"سبوتنيك": القروض التي تحصل عليها الحكومة تدار بشفافية

وحول ما إذا كانت هناك شروط أو ضوابط يضعها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لإقراض الحكومة المصرية، ومنها منظومة الدعم السلعي، متمثلة في “الخبز والتموين”، أوضح المصيلحي، أنه وفقاً لبرنامج الدعم الغذائي المصري، فإن أي إجراءات ‏إصلاحية تتم في المنظومة تكون بهدف رفع الكفاءة والفاعلية بما يناسب ‏المستفيدين من المنظومة.