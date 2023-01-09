وزير التموين المصري يتوقع بدء انخفاض تدريجي لأسعار الذهب في البلاد مع استقرار سعر الصرف

القاهرة – سبوتنيك. وقال المصيلحي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن “أسعار الذهب، ارتفاعاً وانخفاضاً، تتأثر طبقا للعديد من العوامل أهمها العرض والطلب”.

وعدد الوزير المصري الأسباب في “زيادة الطلب في الآونة الأخيرة، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مع ثبات المعروض، ما أدى إلى ارتفاع سعر غرام الذهب مقارنةً بالسعر العالمي”.

وأشار إلى أنه من المتوقع “بدء الانخفاض التدريجي للأسعار خلال الفترة القادمة مع استقرار سعر صرف الجنيه وزيادة المعروض لتلبية الطلب، ما يؤدي لاتساق السعر المحلي مع السعر العالمي”.