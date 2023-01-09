الخارجية الإيرانية: أبلغنا بغداد رفض تسمية "خليجي 25" ببطولة الخليج العربي بدلا من الفارسي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن طهران أبلغت الحكومة العراقية رفضها تسمية “خليجي 25” ببطولة الخليج العربي لكرة القدم بدلاً من الخليج الفارسي.
طهران – سبوتنيك. وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن “الجهاز الدبلوماسي الإيراني كان له رد فعل حول نشر العراق اسم الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي الذي لا يمكن تغييره بأي واقع سواء كان رياضيا أو بأي مكان آخر”.
وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: “أبلغنا رأينا للحكومة العراقية والموضوع جاء في إطار مسألة رياضية ورأينا ردود فعل وزارة الرياضة في إيران تجاه هذا الموضوع”.
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