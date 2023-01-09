وصف نائب رئيس مجلس الدوما من سيفاستوبول دميتري بيليك، بيان ممثلي سلطات كييف حول استعداد روسيا المزعوم لمغادرة القرم بأنه “وهم ودعاية”، مؤكدا أن العديد من الروس اختاروا القدوم إلى شبه الجزيرة خلال الأعياد.
وقال بيليك في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” اليوم الاثنين إن “أتباع زيلينسكي يحاولون التنافس في الذكاء وإهانة الشعب الروسي. ولكن، كما تعلمون، فإن الشخص الذي يهين الآخرين هو شخص غير مهم في حد ذاته. لقد أظهر التاريخ أن شبه جزيرة القرم لا تنفصل عن روسيا، لكن أولئك الذين شككوا في ذلك قد اختفوا وتم نسيانهم”.
ووفقا له، وفقا للدعاية الأوكرانية، فإن الناس الآن في شبه جزيرة القرم يشدون أربطة أحذيتهم رغبة في مغادرة شبه الجزيرة على عجل.
وأضاف “لكن إذا نظرنا حولنا، فسنرى أن بودلياك يعيش في عالمه المجنون الوهمي، حيث لا تشرق فيه الشمس فوق روسيا. الوضع الحقيقي يظهر عكس ذلك. فقط في عطلة رأس السنة الجديدة، أتى السياح إلى شبه جزيرة القرم لقضاء إجازاتهم. لكن ربما لا يعرف بودلياك بهذا الأمر، لأن شبه جزيرة القرم في مفهومه فارغة وحتى الطيور لا تغرد هناك”.
في وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، على الهواء من إحدى القنوات التلفزيون الأوكرانية، إن روسيا “مستعدة بالفعل للفرار” من شبه جزيرة القرم، معربًا عن أمله في النجاحات الافتراضية للجيش الأوكراني.
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