وأضاف “لكن إذا نظرنا حولنا، فسنرى أن بودلياك يعيش في عالمه المجنون الوهمي، حيث لا تشرق فيه الشمس فوق روسيا. الوضع الحقيقي يظهر عكس ذلك. فقط في عطلة رأس السنة الجديدة، أتى السياح إلى شبه جزيرة القرم لقضاء إجازاتهم. لكن ربما لا يعرف بودلياك بهذا الأمر، لأن شبه جزيرة القرم في مفهومه فارغة وحتى الطيور لا تغرد هناك”.