"تويتر" يضيف ميزة تنسيق النص مثل "مايكروسوفت وورد" داخل التغريدات

أعلن الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الاثنين، عن إضافة ميزة جديدة لمنصة التغريدات “تويتر” بعد شرائه لها، وهي إمكانية تنسيق النص في التغريدات، حذوة بالموجودة في “مايكروسوفت وورد”.

وكتب: “سنضيف أيضا ميزات تنسيق بسيطة، مثل الخط الداكن، والتسطير، وحجم الخط في وقت لاحق من هذا الربع من العام الحالي”.

وأضاف ماسك موضحا أن الغرض من الميزة الجديدة، هو السماح للأشخاص بنشر صيغة طويلة على “تويتر”، بدلا من إجبارهم على استخدام موقع ويب آخر، وسيستمر “تويتر” في التوصية بالإيجاز في التغريدات”.

We will also be adding simple formatting features like bold, underline & font size later this quarter. The goal is to allow people to publish long-form natively on Twitter, rather than forcing them to use another website. Twitter will continue to recommend brevity in tweets. — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2023

وفي أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهى إيلون ماسك صفقة استحواذ على منصة “تويتر” بقيمة 44 مليار دولار، وهي شركة أمريكية تأسست في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا.

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