بيسكوف: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا "لن تغير شيئا"

وشدد على أن عمليات التسليم هذه لا يمكن أن تغير شيئا جوهريا “إن عمليات التسليم هذه يمكن أن تزيد الألم للشعب الأوكراني وتطيل من معاناته. لكنها لا تستطيع حل أي شيء من حيث المبدأ. هذه الإمدادات ليست قادرة على تعطيل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.”