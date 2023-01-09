السوداني: العراقيون يعيشون أفضل أيام "حفظ الحقوق"

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن المواطنين في بلاده يعيشون أفضل أيام حفظ الحقوق، بفضل تضحيات الشرطة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي في حفل بمناسبة الذكرى الـ 101 لتأسيس جهاز الشرطة العراقية، بحسب قناة “السومرية نيوز”.

وقال السوداني “الشرطة العراقية يقاس عمرها بعمر الدولة العراقية وهي جزء من قدرة شعبنا على حفظ تماسكه”.

وتابع: “شعبنا العراقي اليوم يعيش أفضل أيام حفظ الحقوق بفضل تضحيات جسام قدمها شهداء من أبناء سلك الشرطة وهي أداة القانون”.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على أن برنامجه الحكومي شدد على أهمية تدعيم الأمن المجتمعي، مضيفا “الإنسان العراقي غاية أهدافنا، ولن ندخر جهدا بدعم الشرطة ووزارة الداخلية”.

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ودعا السوداني عناصر الشرطة إلى “وضع خدمة العراق والعراقيين نصب أعينهم”، مشيرا إلى أنه “يجب على الشرطة إسناد القضاء”.

وشدد على أن الشرطة العراقية كانت “جزءا من قدرة شعبنا على حفظ تماسكه، رغم كل التحديات الخطيرة التي مرت بها الدولة العراقية، ورغم كل مسببات الخراب للسلم الأهلي، سواء ما تركته الدكتاتورية أو ما خلفته الحروب وانحرافات السلطة، عبر حقب مرت شديدة الوطأة على شعبنا”.

وأكد أن الشعب العراقي “ينعم اليوم بالسلم والاستقرار في الشارع والمدينة والأسواق والمؤسسات، بفضل تضحيات قدمها شهداء بررة، من أبناء سلك الشرطة، بذلوا أرواحهم لردع الجريمة والإرهاب، وصون حياتنا اليومية”.