الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 مسيرات أوكرانية ويعترض 10 قذائف "هيمارس" و"أوراغان"

موسكو – سبوتنيك. وجاء في البيان: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني مسيرات أوكرانية في مناطق قرى تشيرفونوبوبوفكا، وغوليكوفو، وبولتافا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في فيليكي فيسيلوك في مقاطعة خاركوف خلال اليوم الماضي”.