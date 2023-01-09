الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 مسيرات أوكرانية ويعترض 10 قذائف "هيمارس" و"أوراغان"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى 10 قذائف من طراز “هيمارس”و”أوراغان”.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في البيان: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني مسيرات أوكرانية في مناطق قرى تشيرفونوبوبوفكا، وغوليكوفو، وبولتافا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في فيليكي فيسيلوك في مقاطعة خاركوف خلال اليوم الماضي”.
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كما أضاف البيان أنه “تم اعتراض 10 قذائف “هيمارس”و “أوراغان” في مناطق قريتي “زوغريس” و “دوكوتشايفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية و”بيريموجنويه” في مقاطعة زابوروجيا”.
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