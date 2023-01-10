وزارة الطوارئ الروسية: مصرع شخصين نتيجة هبوط قاس لطائرة "آن-2" في منطقة نيميتسكي

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الطوارئ، أنه “نتيجة هبوط طائرة “آن- 2″ بشكل قاس على بعد 10 كيلومترات من قرية كاراتايكا في منطقة نيميتسكي الفيدرالية، وحسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة اثنان من أفراد الطاقم و10 ركاب”، ووفقاً لأحد الركاب عبر الهاتف، فقد لاقى شخصان مصرعهما، على الأقل”.