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ناشط أمريكي: هدنة روسيا كشفت حقيقة أوكرانيا

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
اعتبر أجامو باراكا، الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان للأمريكيين الأفارقة والمرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن حزب الخضر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر للعالم من هم قادة أوكرانيا بموجب مرسوم هدنة عيد الميلاد في منطقة العمليات الخاصة.

وغرد أجامو، اليوم الاثنين، عبر حسابه على “تويتر”: “قال معهد الحزب الديمقراطي لدراسة الحرب إن دعوة روسيا لهدنة عيد الميلاد كانت تهدف إلى تقويض سمعة أوكرانيا الدولية، لقد فات الأوان، خارج (دول) الغرب يرى الناس بالفعل أوكرانيا على حقيقتها”.

وانتقد أجامو باراكا، مرارًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سياستهما الخارجية.

وبحسب قوله، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقيات مينسك بشأن دونباس “كخدعة” للتحضير للصراع مع روسيا، ووصف أوكرانيا “بوقود المدافع”، وهو أمر ضروري لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.
ورفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 5 يناير/ كانون الثاني، عرض موسكو وقف إطلاق النار في عيد الميلاد الأرثوذكسي.
كما كرر سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، تصريحات زيلينسكي وقال لقناة “أوكرانيا 24” التلفزيونية: “لا مفاوضات معهم (مع موسكو)”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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