اعتبر أجامو باراكا، الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان للأمريكيين الأفارقة والمرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن حزب الخضر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر للعالم من هم قادة أوكرانيا بموجب مرسوم هدنة عيد الميلاد في منطقة العمليات الخاصة.

وغرد أجامو، اليوم الاثنين، عبر حسابه على “تويتر”: “قال معهد الحزب الديمقراطي لدراسة الحرب إن دعوة روسيا لهدنة عيد الميلاد كانت تهدف إلى تقويض سمعة أوكرانيا الدولية، لقد فات الأوان، خارج (دول) الغرب يرى الناس بالفعل أوكرانيا على حقيقتها”.

وانتقد أجامو باراكا، مرارًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سياستهما الخارجية.

The neocon & now democrat party institute, the Institute for the Study of War, claimed the Russia Federation’s call for a Christmas truce was intended to undermine Ukraine’s international reputation. That is too late. Outside the West the people see Ukraine for what it is. — Ajamu Baraka (@ajamubaraka) January 6, 2023

وبحسب قوله، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقيات مينسك بشأن دونباس “كخدعة” للتحضير للصراع مع روسيا، ووصف أوكرانيا “بوقود المدافع”، وهو أمر ضروري لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.

ورفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 5 يناير/ كانون الثاني، عرض موسكو وقف إطلاق النار في عيد الميلاد الأرثوذكسي.