استطلاع: قرابة ثلثي الجمهوريين في أمريكا يعارضون تقديم الكونغرس مزيدا من المساعدات لأوكرانيا

أكد استطلاع أن ما يقرب من ثلثي الناخبين التابعين للحزب الجمهوري، يعارضون تقديم الكونغرس مزيدا من المساعدات لأوكرانيا.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شبكة “سي بي إس نيوز”، فإن ما يقرب من ثلثي الجمهوريين المتحالفين مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعارضون تقديم الكونغرس مزيدًا من المساعدة لأوكرانيا.

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ووجد الاستطلاع أن 64% من الجمهوريين الذين حددوا أنفسهم بالـ MAGA يريدون من ممثلهم في الكونغرس معارضة المزيد من المساعدات لأوكرانيا، وإجمالاً، يريد 52% من الجمهوريين أن يعارض الكونغرس أي مساعدة مستقبلية لأوكرانيا.

وشمل الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 4 إلى 6 يناير/ كانون الثاني، 2144 من البالغين في الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه حافظ على هامش خطأ يزيد أو ينقص 2.9 نقطة مئوية.

ومع ذلك، ذكر الاستطلاع أن 64% من جميع المستجيبين يؤيدون دعم ممثليهم لمزيد من المساعدات لأوكرانيا، فيما أكد أن أكثر من نصف المشاركين، 53%، قالوا إنهم لا يوافقون على تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الوضع مع روسيا وأوكرانيا.

ووجد الاستطلاع أن البالغين في الولايات المتحدة صنفوا خفض التضخم باعتباره القضية ذات الأولوية القصوى بالنسبة للكونغرس الجديد، حيث ذكر 76% أنه يمثل قضية ذات أولوية عالية، لافتا إلى أن القلق بشأن التضخم كان من الحزبين، حيث ذكره 89% من الجمهوريين و 65% من الديمقراطيين كقضية ذات أولوية عالية.

وأكد الاستطلاع أن ما يقرب من ثلثي المشاركين، 68%، قالوا إنهم لا يوافقون على تعامل بايدن مع التضخم.