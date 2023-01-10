الجيش اللبناني: طائرة إسرائيلية دون طيار اخترقت الأجواء لمدة 20 دقيقة

وكان مركز “ألما” للبحوث والتعليم قد قدر في تقرير خاص أن “لدى حزب الله حاليا ما يقارب 2000 طائرة دون طيار (UAVs)”، مشيرا إلى أنه “على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله”.