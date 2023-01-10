ألمانيا تطلب من اليونان إمداد أوكرانيا بمدرعات قديمة وتعدها بتعويضها

وأعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس بانايوتوبولوس، في 21 كانون الأول/ ديسمبر، أن إرسال منظومة “إس-300” الدفاعية الصاروخية الروسية الصنع ليس بالأمر السهل، لأنه يتطلب موافقة موسكو.

وقال بانايوتوبولوس خلال مقابلة مع برنامج “لقاء مع أولغا تريمي” على موقع “نيوزبومب” اليوناني، إن أثينا لم تتلق مقترحا رسميا لاستبدال أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها من طراز “إس-300″، بأنظمة “باتريوت” الأمريكية، من أجل إرسال أنظمة الدفاع الروسية إلى أوكرانيا.

وأضاف الوزير اليوناني ردا على سؤال في هذا الصدد: “إرسال أنظمة إس-300 إلى أوكرانيا ليس بالأمر السهل، لأن الشركة المصنعة يجب أن تصدر تصريحا بذلك كشرط أساسي، وأنا لا أرى فرصا كبيرة في أن تصدر روسيا مثل هذه الشهادة”.