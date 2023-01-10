ألمانيا تطلب من اليونان إمداد أوكرانيا بمدرعات قديمة وتعدها بتعويضها

ناقش وزير الدفاع الوطني اليوناني، نيكولاوس بانايوتوبولوس، ووزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة مدرعة من طراز “بي إم بي -1″ من اليونان مع استبدالها بمركبات مدرعة ألمانية من طراز ماردير”.
وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع اليونانية بأن المحادثة الهاتفية بين الطرفين، اليوم الاثنين، كان هدفها مناقشة “زيادة تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي والتطورات في أوكرانيا”.
وجاء في التقرير: “ناقش الطرفان أيضًا القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق بشأن توريد بلدنا للمركبات القتالية المدرعة بي إم بي-1 إلى أوكرانيا مع استبدالها بمركبات قتالية مدرعة ألمانية الصنع من طراز ماردير”.
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وأعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس بانايوتوبولوس، في 21 كانون الأول/ ديسمبر، أن إرسال منظومة “إس-300” الدفاعية الصاروخية الروسية الصنع ليس بالأمر السهل، لأنه يتطلب موافقة موسكو.
وقال بانايوتوبولوس خلال مقابلة مع برنامج “لقاء مع أولغا تريمي” على موقع “نيوزبومب” اليوناني، إن أثينا لم تتلق مقترحا رسميا لاستبدال أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها من طراز “إس-300″، بأنظمة “باتريوت” الأمريكية، من أجل إرسال أنظمة الدفاع الروسية إلى أوكرانيا.
وأضاف الوزير اليوناني ردا على سؤال في هذا الصدد: “إرسال أنظمة إس-300 إلى أوكرانيا ليس بالأمر السهل، لأن الشركة المصنعة يجب أن تصدر تصريحا بذلك كشرط أساسي، وأنا لا أرى فرصا كبيرة في أن تصدر روسيا مثل هذه الشهادة”.
وأضاف الوزير اليوناني ردا على سؤال في هذا الصدد: “إرسال أنظمة إس-300 إلى أوكرانيا ليس بالأمر السهل، لأن الشركة المصنعة يجب أن تصدر تصريحا بذلك كشرط أساسي، وأنا لا أرى فرصا كبيرة في أن تصدر روسيا مثل هذه الشهادة”.
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