إدخال بولسونارو المستشفى بالولايات المتحدة غداة اقتحام أنصاره مقرات حكومية في البرازيل

أُدخل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق، غايير بولسونارو المستشفى، اليوم الاثنين، بسبب آلام في البطن، وفقا لما قالته زوجته ميشيل.

ويأتي ذلك غداة ليلة صاخبة عاشتها العاصمة البرازيلية بعد اقتحام المئات من أنصاره مقرات حكومية في برازيليا.

وذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نقل إلى مستشفى “أدفنت هلث سيليبريشن” للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث سافر قبل يومين من نهاية فترة ولايته في 31 ديسمبر.

وكتبت ميشيل بولسونارو عبر “إنستجرام”: “يخضع (بولسونارو) للمراقبة في المستشفى بعد شعوره بانزعاج في البطن، بسبب الهجوم الذي تعرض له بالطعن عام 2018” خلال حملته الرئاسية.

أول تعليق من بولسونارو على أعمال الشغب في العاصمة البرازيلية من قبل أنصاره