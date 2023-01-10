صفارات الإنذار تدوي في خاركوف والجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليلة الثلاثاء، في منطقة خاركوف الأوكرانية والجزء الخاضع لسيطرة كييف من زابوروجيه الروسية، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.

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