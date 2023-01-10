الجزائر: وفاة 17 شخصا اختناقا بالغاز في أقل من 24 ساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، أمس الاثنين، عن إحصائها لـ17 وفاة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في الـ 24 ساعة الماضية، بينهم تسعة بولاية المسيلة .

الجزائر – سوتنيك. وجاء في بيان الحماية المدنية، أن “الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسعادة تدخلت اليوم الاثنين، على الساعة 21 و32 دقيقة، وسط بلدية بوسعادة، بولاية المسيلة (248 كيلومتر جنوب العاصمة )، بعد حادث اختناق تسعة أشخاص بالغاز في شقة، تتراوح أعمارهم من 50 سنة إلى 04 سنوات “.

وأعلنت الحماية المدنية في ساعة متأخرة من يوم الاثنين عن ” وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة -بوجليف- بلدية عين ولمان ولاية سطيف، شرق البلاد على الساعة العاشرة والنصف ليلا”.

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