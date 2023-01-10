وفاة 7 أطفال نازحين متأثرين بموجة البرد في مخيمات النزوح في مأرب باليمن

قال مصدر حكومي يمني، الاثنين، إن 7 أطفال نازحين توفوا في مخيمات النزوح نتيجة موجة البرد الشديد التي تتعرض لها محافظة مأرب والتي تؤوي معظم النازحين في البلاد والواقعة على بعد 170 كلم شرق صنعاء.

وأوضح المصدر الحكومي المسؤول في الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين في مأرب، أن الوحدة الحكومية سجلت منذ منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحتى اليوم وفاة 7 أطفال متأثرين بموجات البرد الشديد، وفقا لوكالة أنباء “شينخوا”.

وبحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر هويته، فإن هؤلاء الأطفال توفوا في عدد من مخيمات النزوح في مدينة مأرب (عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)، والمخيمات الواقعة في مديرية الوادي بالمحافظة.

وأشار إلى أن عشرات الأسر النازحة تعاني بشكل كبير من البرد القارس وسط شح الامكانيات.

وتضرب محافظة مأرب موجة برد منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وازدادت شدة البرد خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول وما تزال مستمرة حتى اليوم.

وكانت قد دعت الوحدة التنفيذية الحكومية في مأرب بنهاية ديسمبر الماضي، الجهات الفاعلة من شركاء العمل الإنساني إلى تلبية احتياجات الشتاء والعمل على تزويد الأسر النازحة بالاحتياجات الأساسية لحمايتها من موجات البرد القارس والصقيع، ومراعاة فئة الأطفال والمسنين وحالات الضعف وهم الأشد ضعفا وهذه الفئات الأكثر تضررا من الطقس البارد.

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وتحتضن محافظة مأرب، خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أكبر مخيمات النزوح في اليمن ويقطن هذه المخيمات أكثر من 2.222.500 فرد نازح بحسب التقديرات الحكومية.