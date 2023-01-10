البيت الأبيض: بايدن أكد للولا دا سيلفا دعمه الثابت ودعاه إلى زيارة واشنطن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعمه الثابت له ودعاه إلى زيارة واشنطن في أوائل فبراير/شباط المقبل لإجراء مشاورات حول دائرة واسعة من القضايا.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد، أن “الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل والإرادة الحرة للشعب البرازيلي الذي تم التعبير عنه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس لولا”.

وأضاف البيان، أن بايدن “دان العنف والهجمات على المؤسسات الديمقراطية وعلى الانتقال السلمي للسلطة”.

وأشار البيان إلى أن بايدن دعا لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن في أوائل فبراير المقبل لإجراء مشاورات حول دائرة واسعة من القضايا، وأن الرئيس البرازيلي قبل الدعوة.

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