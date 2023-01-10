الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات "سترايكر" المدرعة لأوكرانيا

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات مدرعة من نوع “سترايكر” لأوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك. ونقلت “بوليتيكو” عن المصادر قولها، إن مدرعات “سترايكر” قد تكون ضمن الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية.

وأشار مصدر طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن “الأوكرانيين يحتاجون إلى ناقلات الجنود المدرعة لصد هجوم الربيع المتوقع للقوات الروسية”.

ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية عن الحزمة القادمة من المساعدات الأسبوع المقبل، وذلك بغض النظر عما إذا كانت ستضم مدرعات “سترايكر” أم لا.

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