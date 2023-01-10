إخفاق بريطاني وأوروبي في مجال الفضاء… صاروخ فيرجن أوربت يفشل في الوصول إلى المدار

الصاروخ التابع لشركة “فيرجن أوربت”، الذي أطلق من مدينة نيوكي الساحلية جنوب غربي إنجلترا، أبلغ عن خلل حال دون وصوله إلى مداره، وفقا لما أعلنته الشركة.