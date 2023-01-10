إخفاق بريطاني وأوروبي في مجال الفضاء… صاروخ فيرجن أوربت يفشل في الوصول إلى المدار

فشلت أول محاولة أوروبية لإطلاق قمر صناعي، اليوم الثلاثاء، ليمثل حلقة جديدة من الفشل الأوروبي في مجال الفضاء.
الصاروخ التابع لشركة “فيرجن أوربت”، الذي أطلق من مدينة نيوكي الساحلية جنوب غربي إنجلترا، أبلغ عن خلل حال دون وصوله إلى مداره، وفقا لما أعلنته الشركة.
وقالت الشركة الأمريكية في تغريدة على تويتر، “يبدو أننا نواجه خللا منعنا من الوصول إلى المدار. ما زلنا نُقيم المعلومات”.
أطلق الصاروخ الناقل “فيرجن لانشر وان” من جناح طائرة “بوينغ 747” معدلة، فوق المحيط الأطلسي.
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