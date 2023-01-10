إنقاذ 6 رهائن بعد هجوم على محطة قطار جنوب نيجيريا

جرى إنقاذ ستة أشخاص من بين 31 احتجزتهم مجموعة من المسلحين المجهولين كرهائن بعدما هاجمت محطة قطارات في ولاية إيدو بجنوب نيجيريا في مطلع الأسبوع، حسبما ذكر متحدث باسم الحكومة يوم الاثنين.

وقال كريس أوسا نيهيكاري، مفوض الاتصالات والتوجيه، في بيان، إن عملية الإنقاذ جاءت بعد عملية قام بها عناصر الأمن بتمشيط الأدغال يوم الاثنين.

وأفاد نيهيكاري “نحن واثقون من أنه سيتم إنقاذ الضحايا الآخرين قريبا لأن أفراد الأمن المتحفزين للغاية في حالة معنوية عالية وقد ضاعفوا من جهودهم في المطاردة الساخنة للخاطفين”.

وأضاف أن فرق الإنقاذ كانت تمشط الأدغال في الولاية وتعمل بلا كلل منذ وقوع الحادث لضمان إنقاذ الركاب المختطفين.

مسلحون يهاجمون محطة قطار في نيجيريا ويخطفون عددا من الركاب