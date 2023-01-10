باتروشيف: الولايات المتحدة انسحبت من أفغانستان للتركيز على أوكرانيا

وفي سياق آخر، اعتبر باتروشيف أن الوضع في العالم معقد للغاية ومضطرب، معربا عن أمله في حدوث تغييرات إيجابية في عام 2023.

وأضاف باتروشيف بالقول: “العديد من الدول في مناطق مختلفة تمر بأزمة عسكرية سياسية واقتصادية واجتماعية وروحية دعونا نأمل أن تحدث تغييرات إيجابية هذا العام”.