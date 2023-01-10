صقيع موسكو في 2023

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برج تلفزيون أوستانكينو في يوم قارس البرودة في موسكو، روسيا 9 يناير 2023
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برج تلفزيون أوستانكينو في يوم قارس البرودة في موسكو، روسيا 9 يناير 2023
رجل يتنزه مع كلب على جسر في موسكو. في ليلة عيد الميلاد من 6 إلى 7 يناير، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى -30 درجة في منطقة العاصمة.
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رجل يتنزه مع كلب على جسر في موسكو. في ليلة عيد الميلاد من 6 إلى 7 يناير، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى -30 درجة في منطقة العاصمة.
يستمتع الناس بالسباحة في مسبح “تشاياكا” في الهواء الطلق في موسكو في 9 يناير 2023. تستمر موجة الطقس البارد في موسكو ووصلت درجات الحرارة في الليل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر في الأيام الماضية، وفقًا لتقارير الطقس. لكن الصقيع لم يمنع أبدًا ضيوف المسبح الشهير. تم بناء مسبح “تشاياكا” في عام 1957 من قبل المهندس المعماري بوريس توباز والمصمم يوري ديخوفيتشني. في ذلك الوقت، تم استخدام المرفق من قبل فريق السباحة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية للتحضير للمسابقات. في الوقت الحاضر، يعتبر مسبح “تشاياكا” مركزًا للصحة واللياقة البدنية مع مسبحين خارجيين للبالغين: 50 مترًا و 25 مترًا، ومسبحًا للأطفال.
يستمتع الناس بالسباحة في مسبح “تشاياكا” في الهواء الطلق في موسكو في 9 يناير 2023. تستمر موجة الطقس البارد في موسكو ووصلت درجات الحرارة في الليل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر في الأيام الماضية، وفقًا لتقارير الطقس. لكن الصقيع لم يمنع أبدًا ضيوف المسبح الشهير. تم بناء مسبح “تشاياكا” في عام 1957 من قبل المهندس المعماري بوريس توباز والمصمم يوري ديخوفيتشني. في ذلك الوقت، تم استخدام المرفق من قبل فريق السباحة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية للتحضير للمسابقات. في الوقت الحاضر، يعتبر مسبح “تشاياكا” مركزًا للصحة واللياقة البدنية مع مسبحين خارجيين للبالغين: 50 مترًا و 25 مترًا، ومسبحًا للأطفال.
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نصب تذكاري للمهندس، مصمم الصواريخ الفضائية سيرغي كورولوف وبرج تلفزيون أوستانكينو في يوم شديد البرودة، موسكو، روسيا 9 يناير 2023
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نصب تذكاري للمهندس، مصمم الصواريخ الفضائية سيرغي كورولوف وبرج تلفزيون أوستانكينو في يوم شديد البرودة، موسكو، روسيا 9 يناير 2023
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