صقيع موسكو في 2023

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يستمتع الناس بالسباحة في مسبح “تشاياكا” في الهواء الطلق في موسكو في 9 يناير 2023. تستمر موجة الطقس البارد في موسكو ووصلت درجات الحرارة في الليل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر في الأيام الماضية، وفقًا لتقارير الطقس. لكن الصقيع لم يمنع أبدًا ضيوف المسبح الشهير. تم بناء مسبح “تشاياكا” في عام 1957 من قبل المهندس المعماري بوريس توباز والمصمم يوري ديخوفيتشني. في ذلك الوقت، تم استخدام المرفق من قبل فريق السباحة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية للتحضير للمسابقات. في الوقت الحاضر، يعتبر مسبح “تشاياكا” مركزًا للصحة واللياقة البدنية مع مسبحين خارجيين للبالغين: 50 مترًا و 25 مترًا، ومسبحًا للأطفال.