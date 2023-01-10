لولا دا سيلفا يتهم الشرطة في برازيليا بـ"التواطؤ" مع المحتجين وتسهيل اقتحامهم للمباني الحكومية

اتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الشرطة والاستخبارات في العاصمة برازيليا بـ”التواطؤ الصريح” وتسهيل اقتحام المتظاهرين أمس لمباني حكومية وإحداث فوضى داخلها.

وقال دا سيلفا خلال اجتماع مع المحافظين: “لقد أهملت شرطة العاصمة والاستخبارات في برازيليا التهديد بالهجوم”.

وأضاف: “نلاحظ من خلال اللقطات، رجال الشرطة وهم يتحدثون مع المهاجمين، كان هناك تواطؤ صريح من الشرطة مع المتظاهرين”.

وتعهد دا سيلفا بمعرفة “من قام بتمويل المتظاهرين”.

الرئيس البرازيلي: الديمقراطية لن تفلت من أيدينا مجددا وسنلاحق ممولي التحركات الانقلابية

وقال لولا، في تصريحات نقلها التلفزيون البرازيلي بعد اجتماع أمني مع أكثر من 20 حاكما في برازيليا، إن “الديمقراطية لن تفلت من أيدينا مجددا”، مؤكدا “ملاحقة ممولي التحركات الانقلابية والتكاتف في مواجهتها”.

وأضاف: “باسم الدفاع عن الديمقراطية لن تكون الحكومة استبدادية ولا فاترة في التعامل مع الجناة”، متابعا: “تم اعتقال 1500 شخص حتى الآن على ذمة التحقيق في اقتحامات مراكز السلطة”.

ووصف دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه من ساو باولو.

وكانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.

كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).