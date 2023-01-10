وزير الخارجية التركي: نعتقد أن ما يحدث في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات

وتابع: “لقد مثلت صفقة الحبوب مصدر ارتياح للدول المحتاجة… وانخفض مؤشر الغذاء بنسبة 9% بعد صفقة الحبوب وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008 لكن هناك ملاحظة وهو أننا كتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، كنا نافع عن ذلك، وأن الدول الأفريقية يجب أن تحصل على الأسمدة والمزيد من الحبوب”.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: “نود أن نشكر الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يشجع على الوصول إلى تسوية سلمية بين أوكرانيا وروسيا”.

وأضافت “جنوب أفريقيا وبقية القارة ستود إن كان ذلك باستطاعتها أن تلعب دورا في هذه العملية”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.