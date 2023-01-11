رئيس الوزراء الأرميني: نحن لا ننتقد قوات حفظ السلام الروسية لكننا نعبر عن قلقنا فقط

أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن بلاده لا تنتقد قوات حفظ السلام الروسية بل تعرب عن قلقها فقط.

يريفان – سبوتنيك. ووفق تصريحات له، قال باشينيان، اليوم الثلاثاء، إن حديث يريفان بشأن قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في ناغورني قره باغ، ليس انتقادا ولكن تعبيرٌ عن القلق بشأن استمرار انعدام الأمن في المنطقة.

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وقال باشينيان في مؤتمر صحفي: “نحن لا ننتقد قوات حفظ السلام الروسية، بل نعرب عن قلقنا بشأن تصرفات قوات حفظ السلام”، لافتا إلى أن “يريفان أبلغت موسكو بأن باكو تقوم بحملة تهدف إلى تشويه سمعة قوات حفظ السلام الروسية”.

منذ 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم إغلاق الطريق الذي يربط بين أرمينيا وناغورني قره باغ، ولكنه يمر بحكم القانون عبر مقاطعة لاتشين في أذربيجان، من قبل مجموعة من الأشخاص من أذربيجان وصفتهم وسائل الإعلام الحكومية بأنهم نشطاء بيئيون يحتجون على التعدين الأرميني غير القانوني المزعوم في المنطقة.

وحث باشينيان قوات حفظ السلام الروسية على ضمان رفع الحصار، قائلاً إن عدم القيام بذلك سيكون انتهاكًا لالتزاماتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا بين أرمينيا وأذربيجان بعد نزاع مسلح استمر 1.5 شهر في عام 2020.

من جهته، نفى وزير الخارجية سيرغي لافروف أي خرق من جانب قوات حفظ السلام الروسية لالتزاماتها في المنطقة.