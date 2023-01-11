البيت الأبيض: بايدن يزور كندا في مارس

أعلنت الولايات المتحدة أن الرئيس جو بايدن سيزور كندا في مارس/ آذار، في أول زيارة لجارته الشمالية منذ توليه منصبه.

جاء هذا في بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بحسب “فرانس برس”.

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وقال البيان إن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي أنه “يتطلع للسفر إلى كندا في مارس من هذا العام”.

وناقش الرئيس الأمريكي وترودو قضايا منها الجهود المشتركة لتعزيز التنافسية الاقتصادية ومعالجة تغير المناخ وتعزيز التعاون الأمني ومعالجة الهجرة غير النظامية وعدم الاستقرار في هايتي، بحسب البيت الأبيض.

وقال البيان إن “الزعيمين سلطا الضوء على الأعمال التنسيقية لتقديم المساعدة لشعب هايتي ومحاسبة من يؤججون العنف، بما في ذلك من خلال العقوبات”.