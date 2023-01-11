على حساب العمالة الفلسطينية… إسرائيل تستقدم عمالا من الصين

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن استقدام السلطات الإسرائيلية لعمال من الصين على حساب العمالة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على دخول نحو 3 آلاف عامل من الصين إلى البلاد، بعد رفع قيود فيروس كورونا.

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وأفادت الصحيفة بأن العمالة الصينية سيتم تشغيلها في فرع البناء والتشييد، مشيرة إلى أنه يتوقع استقدام المزيد من العمال الأجانب خاصة الصينيين منهم، وذلك على حساب العمال الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الحكومة الإسرائيلية سمحت بدخول هذه العمالة الصينية بعد التأكد من رفع قيود جائحة كورونا على الحركة في الصين، لافتة إلى أن تل أبيب أدارت مفاوضات مكثفة مع بكين بهذا الشأن خلال الفترة الماضية، رغم تفشي الفيروس في أنحاء واسعة من الصين.